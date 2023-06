Sónia Jesus reage ao alegado choro em tribunal

A ex-concorrente do “Big Brother” Sónia Jesus usou as redes sociais para desabafar e reagir sobre o alegado choro em tribunal.

Sónia Jesus depôs em tribunal pela primeira vez na segunda-feira passada, dia 12 de junho, no caso que envolve o noivo. A operação “Sementes em Pó” visa Vítor Soares (noivo de Sónia) e outros dois arguidos por suspeitas de tráfico de droga.

A ex-“Big Brother”, nas primeiras declarações ao Tribunal de Bragança, mostrou-se bastante emocionada e chocada com o facto de o noivo consumir cocaína. Além disso, houve quem alegasse que esta chorou em frente ao corpo jurídico.

Sónia utilizou as redes sociais para reagir aos rumores que circularam. “Dizer-vos também que muito se fala, muito se escreve, muito se diz na imprensa sobre a minha sessão de julgamento de ontem, mas não acreditem em tudo o que leem”, começou por escrever.

Mas, afinal, chorou em tribunal? “É só ridículo dizerem ‘Sónia chora em frente aos juízes’. No meu caso eu não chorei, mas se eu tivesse que chorar, eu chorava, porque só não chora quem não tem sentimentos”, continuou.

Mais tarde, a ex-concorrente do “reality show” da TVI ainda expôs mensagens que recebeu de seguidores. “Ainda tenho pessoas que me seguem e me mandam ter vergonha… Oh linda, vergonha tens que ter tu de te meteres na vida os outros”.

O julgamento iniciou-se a 29 de maio, no Tribunal de Bragança. O noivo de Sónia foi detido no ano passado, após ter sido encontrada droga na sua casa em Vila Nova de Gaia pela GNR.