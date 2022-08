Sónia Tavares denuncia episódio de violência: “O restaurante onde eu comia foi apedrejado”

Sónia Tavares denunciou um caso de violência e vandalismo que aconteceu no restaurante em que estava a comer. A cantora teve de se esconder de baixo da mesa.

A intérprete contou, no perfil de Instagram, que um grupo causou um “arrastão de violência e apedrejamento”, vandalizando um restaurante em Alcobaça, quando estava a jantar com o marido, o também cantor Fernando Ribeiro.

“Querida PSP/GNR de Alcobaça, venho por este meio pedir, mas só mesmo se for possível, que, para além da patrulha aos tickets de estacionamento expirados, que percebo que seja uma função perigosa e vos exija bastante foco, dessem uma voltita pelas ruas durante a noite”, disse.

“Não é preciso ser uma coisa também muito exaustiva, até porque é precisamente nessa altura que passa o ‘CSI Las Vegas’ na Fox Crime e depois de jantar só apetece bater um choco, porém teria dado jeito ontem”, prosseguiu.

“O restaurante onde comia o triste bocado (do choco) foi apedrejado e vandalizado, na sequência de um arrastão de violência e destruição na praça principal, onde famílias e miúdos bebiam alegremente as suas gasosas, obrigando-nos a ficar debaixo das mesas para não levarmos com um paralelepípedo no focinho, enquanto estalavam os vidros”, contou.