Sónia Tavares expulsa do Rock in Rio: “Nunca me tinham tratado tão mal”

A vocalista dos “The Gift” foi expulsa do recinto do Rock in Rio este domingo, 16 de junho, momentos antes de entrar em direto para a SIC.

Sónia Tavares esteve este domingo, 16 de junho, no Parque Tejo, em Lisboa, ao serviço da SIC. A cantora cobria o Rock in Rio, no dia em que Ed Sheeran foi o cabeça de cartaz.

Na página de Instagram, a vocalista dos “The Gift” fez um direto onde contou que acabou a tarde a ser expulsa do recinto.

Sónia estava na área VIP e acabou por ser alertada por um segurança, enquanto comia “uma salada russa e bebia uma imperial”. “A menina não pode beber aqui”, disse.

“Você está aqui com uma pulseira de serviço, não pode comer ou beber. O pessoal da SIC já foi avisado”, sublinhou uma pessoa da organização, levando a cantora a acatar a regra imposta pelo festival.

Enquanto se maquilhava para entrar novamente em direto, Sónia Tavares foi novamente abordada. “Estavam a maquilhar-me e cinco minutos antes (do direto): aparece alguém que me diz ‘vem comigo’. E levaram-me por um braço, uma senhora e três seguranças”.

A organização levou a artista para fora do recinto e cortou-lhe a pulseira que permitia a entrada. “Fui expulsa à frente das pessoas todas”, destacou. “Agarraram-me e levaram-me. Expulsaram-me como se eu tivesse roubado alguém”, acrescentou.

“Já vivi muita coisa, mas nunca me tinham tratado tão mal em sítio nenhum. Sinceramente, nunca fui tão mal tratada na minha vida”, rematou.