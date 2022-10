“Sou gay. Feliz domingo”. A mensagem no Twitter de Casillas que está a intrigar os seguidores

Os seguidores de Iker Casillas foram apanhados de surpresa na tarde deste domingo com uma mensagem no Twitter do ex-guarda-redes do FC Porto.

“Espero que me respeitem: sou gay, feliz domingo”, pode ler-se no mais recente tweet do antigo guardião do FC Porto e Real Madrid.

Os fãs mostraram-se surpreendidos com a mensagem e muitos questionaram se a conta do ex-marido da jornalista espanhola Sara Carbonero teria sido pirateada.

Recorde-se que a imprensa espanhola mostrou há poucas semanas uma imagem do antigo guarda-redes ao lado de uma nova companhia feminina, que será viúva e mãe de dois rapazes.