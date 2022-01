“Soy Gio” estreou-se na Netflix: Cristiano conquistou Georgina com uma sopa caseira

No dia em que Georgina Rodríguez celebra mais um aniversário, a Netflix acaba de estrear “Soy Georgina”, um documentário que revela que Cristiano Ronaldo serviu sopa à namorada no primeiro encontro a sós.

Há avião privado, passadeira vermelha, jantares de gala, festa de anos de Cristianinho, mas o grande destaque do primeiro episódio de “Soy Georgina”, que a Netflix estreou nesta quinta-feira de manhã, vai para a participação de Cristiano Ronaldo, com quem a empresária espanhola tem quatro filhos, um deles biológicos – e está à espera de gémeos.

Já se sabia que os dois se tinham conhecido quando a “Gio” trabalhava na loja Gucci de Madrid, em Espanha, mas a empresária revela, pela primeira vez, como começou a história de amor. “Um colega da loja pediu-me para fazer mais meia hora e estava de saída quando vi um homem lindo, com quase dois metros. Senti um frio na barriga”, lembra Georgina Rodríguez.

“O primeiro jantar foi num evento da empresa. Mais tarde houve outro jantar, também público e as nossas mãos tocaram-se pela primeira vez. Parece que se tocaram desde sempre”, acrescenta a também manequim no documentário da Netflix.

“Num sábado, depois de um jogo frente ao Athletic, ele convidou-me para jantar. Eu já tinha comido duas horas antes, mas não ia dizer que não! Chegámos a casa dele e ele já tinha a sopa feita”, sorri.

No primeiro episódio do documentário, Cristiano Ronaldo também tem protagonismo e conta como se apaixonou. “Algo fez um clique no início. Começámos a falar, mas as coisas ainda demoraram dois meses. Não esperava vir a apaixonar-me, mas senti que era a mulher da minha vida”, conta o CR7.

O casal lembrou, com curiosidade, os primeiros tempos quando, nas palavras da manequim, Georgina ia para o emprego de autocarro “e voltava para casa de Bugatti”.

“Esperava cá fora com carros vistosos, sim”, admite Cristiano Ronaldo. “Mas ela era muito rápida a entrar!”, conclui o avançado do Manchester United.