SPI ganha prémio internacional em Espanha

A SPI conquistou o prémio RTVE pelo projeto “O Último Lobo”, na edição deste ano da Conecta Fiction e Entertainment, que se realizou em Toledo, Espanha.

A produtora portuguesa marcou presença no maior evento internacional dedicado à coprodução de séries de ficção para televisão entre a Europa e a América e apresentou dois dos seus próximos projetos de ficção: “CODEX 632” e “O Último Lobo”, tendo este último sido um dos projetos finalistas na sessão de “pitching” e tendo ganho o Prémio RTVE, o maior prémio do evento que se traduz num acordo de desenvolvimento na emissora pública espanhola RTVE e o ACORDE Award.

Para receber estes prémios subiram ao palco José Amaral, Managing Director, e Rosa Palma, Business & International CoPros Manager, da SPi.

“O Último Lobo”, uma coprodução da SPi com a Caracol Studios, é um drama policial que conta a história de “Lobo”, um dos maiores traficantes de droga europeus. Esta série de oito episódios, escrita por Bruno Gascon, centra-se em “Castilho”, um investigador policial honesto com um passado sombrio, que tem como missão pessoal capturar Lobo. Durante a sua investigação, ele descobre que a Polícia Judiciária – a agência nacional de investigação criminal – é cúmplice do maior traficante de droga português de todos os tempos, que conseguiu escapar por várias vezes à justiça portuguesa, espanhola e brasileira.

Já “CODEX 632”, uma série de seis episódios, baseada no “best seller” do jornalista José Rodrigues dos Santos, teve adaptação a cargo de Pedro Lopes. Esta é mais uma coprodução que a SPi leva a cabo com a RTP e a quem se junta agora a GloboPlay. As gravações desta série, que se vão dividir entre Portugal e o Brasil, arrancam já no próximo mês de julho e contam com os atores Paulo Pires e Deborah Secco nos principais papéis.