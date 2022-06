“Squid Game” tornou-se real e Netflix procura 456 jogadores

“Squid Game” é uma das sérias de maior sucesso da Netflix e vai regressar para uma segunda temporada. No entanto, as surpresas não ficam por aqui e a trama sul-coreana vai passar para a vida real.

A plataforma de “streamig” vai criar o “Squid Game: The Challenge”, uma versão real da série. Neste “reality show” os concorrentes lutam por um prémio de 4.56 milhões de dólares (4.37 milhões de euros, aproximadamente). A única diferença é mesmo o facto de os concorrentes não perderem a vida caso percam algum jogo.

A Netflix garantiu, em comunicado, que “à medida que os jogadores competem numa série de jogos inspirados no ‘Squid Game’, as estratégias, alianças e personagens serão testadas e os concorrentes vão sendo eliminados”.

“Squid Game conquistou o mundo com a cativante história e imagens icónicas do realizador Hwang. Estamos gratos pelo seu apoio enquanto transformamos o mundo fictício em realidade nesta competição massiva e experiência social”, referiu Brandon Riegg, vice-presidente de séries e documentários da Netflix, em nota de imprensa.

Esta é uma produção que vai contar com dez episódios e é uma coprodução entre o Studio Lambert (The Circle) e The Garden (24 Hours in A&E), parte da ITV Studios, e será filmada no Reino Unido.

As inscrições para os 456 concorrentes são feitas online e já abriram. Se quer tentar a sua sorte basta aceder a www.squidgamecasting.com.