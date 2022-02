Steven Seagal vende mansão à prova de bala por 2,9 milhões de euros

Steven Seagal está a vender a antiga mansão à prova de bala em Scottsdale, no estado do Arizona, nos EUA, por 2,9 milhões de euros.

O ator, realizador, produtor, músico e mestre de artes marciais, pôs à venda uma das mansões de longa data por 3,4 milhões de dólares, cerca de 2,9 milhões de euros.

A propriedade está localizada dentro do condomínio fechado “Carefree Ranch Homesteads”, com segurança e vigilância, e dispõe de cinco quartos, seis casas de banho, uma sala de cinema, spa privado, piscina infinita, vários terraços, um átrio de dois andares e ainda uma casa de hóspedes separada.

No entanto, o detalhe mais inusitado e exclusivo é o facto de as janelas em todo o comprimento serem totalmente fumadas e à prova de bala.

“Esta propriedade verdadeiramente excecional oferece privacidade absoluta e vistas panorâmicas sensacionais sobre o deserto de Arizona. Com janelas feitas de vidro à prova de bala e muitas características exclusivas, a extravagante residência parece ser tirada de um filme de ação”, destacou Julianna Eriksen, agente da Engel & Völkers Scottsdale, imobiliária multinacional alemã responsável pela mediação desta propriedade.

Steven Seagal é, atualmente, um dos mais importantes atores de filmes de ação. A carreira de ator iniciou-se em 1988 no thriller de ação “Above the Law”. Contudo, apenas destacou-se anos mais tarde como principal protagonista em filmes de artes marciais, incluindo “Hard to Kill”, de 1990, e “Under Siege”, de 1992.