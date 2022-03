“Stylist” Mário de Carvalho abraça novo desafio

O responsável pelo visual de muitas famosos é, a partir de agora, agenciado pela Glam. Mário de Carvalho fala deste novo desafio.

Foi o “stylist” que mais famosas vestiu na grande noite dos Emmys, no ano passado e, agora, garante mais um passo em frente na carreira, ao assinar pela Glam.

“Na verdade eu já estava associado a uma agência, mas não via resultados. Todos os trabalhos que havia conseguido até então, havia sido eu a arranjá-los. E se há coisa que não gosto é de inércia”, começa por referir, em entrevista à N-TV.

“Trabalho enquanto ‘stylist’ com a Glam há três anos, e a diretora, Diana Ramos, sempre me disse ‘eu acredito em ti’. E achamos por bem que estava na altura de dar este passo. Porque as pessoas já me conhecem a cara”, acrescenta.

O balanço do ano passado é muito positivo: “2019 foi um ano em que percebi que podia tirar partido de todas as minhas valências – sejam elas estéticas ou curriculares – e portanto 2020 vai ser o ano de meter tudo em prática”.

“Para todos aqueles que estranham o quão ‘multitasking’ me tornei, e acham que caí de pára-quedas neste mundo, sublinho que trabalho em moda há 11 anos. Assinei o meu primeiro contrato com 13. Que me formei em teatro e depois em jornalismo e ainda me pós graduei em marketing de moda… Prevejo que seja um ano em grande. Ano novo, casa nova. Quero e vou estender ao máximo a ‘causa’ No Gender. Isso é garantido”, diz ainda.

E o futuro? “Quanto ao resto… Quiçá venha a fazer mais TV. Quiçá venha a lançar uma marca. Mas não posso nem vou confirmar nada, até porque o segredo é a alma do negócio”, remata.

FOTOGRAFIAS: Nádia Paiva