Subdiretor da SIC desmente recados para Cristina Ferreira

Daniel Cruzeiro, subdiretor da SIC, negou que tenha deixado quaisquer recados para a saída de Cristina Ferreira para a TVI.

Pontos nos “is”. Profissional discreto por natureza, Daniel Cruzeiro viu as suas palavras sobre as audiências do programa “Casa Feliz”, com João Baião e Diana Chaves, serem interpretadas como um recado para a saída de Cristina Ferreira para a TVI.

O profissional da SIC voltou às redes sociais para garantir que não: “Ao segundo dia, ‘Casa Feliz’ alargou a diferença face à concorrência direta (de 4 para 9 pontos de vantagem). São números animadores, mas o mais importante não são esses números”, começou por destacar no perfil de Instagram.

“Como escrevi no post de baixo, o que mais importa é a capacidade de reação de quem montou um programa em 48 horas, o sentido de solidariedade de toda a equipa da Coral Europa, a força e espírito de união da SIC e a generosidade de quem nele participou”.

Finalmente, o tema dos recados. “São esses os únicos destinatários das minhas mensagens. Se quisesse enviar mensagens a qualquer outro destinatário não o faria indiretamente, por omissão, ou com recurso a formas ambíguas ou ambivalentes. Lamento se desiludo hermeneutas e exegetas”, concluiu Daniel Cruzeiro.