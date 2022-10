“Submissão”: filme com Maria João Abreu chega ao cinema

“Submissão” chega aos cinemas esta quinta-feira, 20 de outubro, e é um dos últimos trabalhos de Maria João Abreu a ser emitido, depois da morte da atriz em maio do ano passado.

O filme, que aborda a prostituição e a violação no casamento, realizado por Leonardo António, estreia-se em Portugal e conta no elenco com Maria João Abreu, José Raposo, Iolanda Laranjeiro, João Catarré, Marisa Cruz, Rodrigo Paganelli, entre outros.

Iolanda Laranjeiro e Leonardo António estiveram na manhã desta quinta-feira a promover o projeto, que foi gravado há quatro anos, no matutino “Casa Feliz”, da SIC, conduzido por João Baião e Diana Chaves.

No início da conversa no formato das manhãs, a intérprete mostrou-se emotiva depois de ter ido para o ar o vídeo promocional do filme, em que aparece a intérprete Maria João Abreu.

“É um dia especial e, apesar de já ter visto o filme várias vezes, sempre que estamos num momento de promoção a coisa… por voltar a ver a nossa João. Hoje era muito importante para todos, tem muita a ver com isso”, explicou, emocionada.

Maria João Abreu morreu a 13 de maio de 2021, na altura com 57 anos. A intérprete da SIC esteve internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sofrido a rutura de um aneurisma cerebral.