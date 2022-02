Sucesso, invejas e “traições”: perfil de Cristina Ferreira, a mulher que ambiciona ser Presidente da República

Aos 42 anos a mulher mais influente de Portugal decide dar um novo rumo à carreira e volta à TVI, deixando a SIC para trás. Perfil de Cristina Ferreira, a apresentadora que pode entrar na política e que “já comeu o pão que o Diabo amassou”.

Há um filme de João Botelho, de 2003, protagonizado por Alexandra Lencastre, que pode muito bem inspirar o futuro de Cristina Ferreira: “A Mulher que Acreditava ser Presidente dos Estados Unidos”. No início deste ano, em entrevista à revista “Visão”, a “estrela” da Televisão que no final desta semana fez agitar o mercado dos media ao anunciar a transferência da SIC para a TVI – ou seja, a fazer o caminho inverso, depois de há um ano e meio ter trocado Queluz de Baixo por Carnaxide -, não descartava suceder a Marcelo Rebelo de Sousa. “Não afasto a hipótese de representar todos os portugueses”, assumiu, em janeiro.

Mas como é que uma mulher de origem simples, que andava junto aos pais a vender nas feiras da Malveira e para quem Lisboa “ficava do outro lado da serra”, chega a adorada pelos público e a uma possível candidatura a Belém nas próximas décadas? Com esforço, dedicação, persistência e um instinto raro para o sucesso.

Cristina Maria Jorge Ferreira, 42 anos, nascida na Malveira, era uma criança reservada que cresceu na rua e “andava pelos terrenos dos vizinhos a apanhar fruta”, como confessou, há dois anos, à N-TV, num evento de um conhecido refrigerante. As visitas a Lisboa não eram frequentes, mas eram sempre feitas de autocarro, que demorava mais de uma hora, e ao lado dos pais. Ao contrário dos amigos, na altura de fazer o Secundário veio estudar para a capital, com o intuito de “ganhar mundo”, acrescentou ao nosso site.

Licenciada em História, foi professora de ensino Secundário durante dois anos mas foi na área da Comunicação que singrou depois de concluir o curso de Ciências da Comunicação. Estagiou na RTP durante três meses mas não foi opção para a estação pública, optando por tirar um curso de apresentação lecionado por Emídio Rangel, no qual teve formação com… Manuel Luís Goucha e Júlia Pinheiro.

Fez “castings” e foi selecionada para o “Extra”, o programa diário do “Big Brother”, onde fez os primeiros diretos na televisão, com apenas 25 anos. Na TVI, ganha projeção e é quando Júlia Pinheiro aposta na antiga aluna que dá o salto para a ribalta ao lado de Manuel Luís Goucha no “Você na TV!”. Estiveram juntos durante 14 anos, ganharam audiências e Cristina Ferreira deixou de ser a assistente do apresentador – como o foi Sónia Araújo nos tempos das manhãs da RTP -, para ter o mesmo estatuto que o “rei” da comunicação em Portugal.

A conciliar com o “Você na TV!”, apresentou também em dupla com Manuel Luís Goucha cinco das seis edições do formato “A Tua Cara Não Me É Estranha”, com Pedro Teixeira quatro das cinco temporadas do “Apanha se Puderes” e estreou-se a solo no “Dança com as Estrelas”.

O filho, os negócios… e a SIC

Em 2008 nasce o filho, Tiago, hoje com 12 anos, e que Cristina Ferreira sempre escondeu da esfera mediática. O mesmo não se pode dizer da relação, terminada, com o pai da criança, António Casinhas: as revistas cor de rosa encheram capas com os relatos de alegadas relações extraconjugais do empresário do ramo automóvel, até que, no verão de 2011, a nova contratação da TVI resolveu terminar a relação, apesar de afirmar que o seu “amor” por Casinhas “seria para sempre”, por terem um rapaz em comum.

A separação do antigo futebolista faz emergir uma nova Cristina Ferreira: mais solta, com um visual mais moderno, mais segura e mais astuta. Dois anos depois, a “saloia da Malveira”, como não se importa de ser apelidada, lança um dos múltiplos projetos fora da televisão: o livro de receitas “Deliciosa Cristina”, ainda em parceria com a agência Glam. Foi dos últimos trabalhos feitos com a diretora portuense Beatriz Lemos, antes da mudança… para a rival Notable, a marca que gere em parceria com Inês Mendes da Silva, uma ex-funcionária… da Glam e que tem uma vasta carteira de famosos, entre eles as estrelas da TVI Rita Pereira e Pedro Teixeira.

Ao livro, e à loja de roupa “Casiraghi Forever”, Cristina Ferreira havia de juntar o negócio dos sapatos, dos acessórios, do perfume “Meu” e da revista em nome próprio, em março de 2015, que antecipava as entrevistas com as vedetas que haveriam de ir à TVI e, mais tarde, à SIC. Não menos relevante é a criação do blogue “Daily Cristina”, em maio de 2013, com o amigo Tiago Froufe. Com tanto negócio bem sucedido, foi sem surpresa que conquistou o título de “Mulher Mais Influente”, em 2017 e 2019, atribuído pelo site “Executiva”.

Tudo corrida de feição na TVI e nos negócios paralelos – Cristina Ferreira detém uma empresa com o pai -, mas a comunicadora queria mais e, em 2018, anuncia a saída para a SIC, para ter o próprio formato, “O Programa da Cristina”. Uma “traição” (a primeira), considerou a estação detida pela Media Capital. Convencida a mudar-se pelo diretor de Programas, Daniel Oliveira, a profissional não só conquistou as audiências a Manuel Luís Goucha, como o sucesso teve um efeito de “bola de neve” em todos os programas da SIC, o que fez a estação de Pinto Balsemão vencer as audiências no ano passado e a liderar neste primeiro semestre de 2020.

Um dos momentos de glória aconteceu em setembro do ano passado quando depois de apenas nove meses na SIC, Cristina Ferreira foi a escolhida para apresentar a XXIV edição dos Globos de Ouro, onde, inclusive, foi galardoada na categoria de Personalidade de Entretenimento. Tanto a apresentação do evento como o próprio Globo despertaram a “inveja” de muitas das caras da estação, incomodadas com a nova “rainha” de Paço de Arcos.

No entanto, a “lua de mel” com a estação de Paço d’Arcos terminou esta sexta-feira, altura em que a Notable anunciou o regresso à TVI, onde a comunicadora vai ser diretora de Ficção e Entretenimento e ainda ter uma posição acionista na Media Capital de “dois a três por cento” segundo alguns jornais de economia.

Para muitos diretores da SIC, tratou-se de uma “traição” (a segunda), até porque Cristina Ferreira não terminou contrato nem, tão pouco, se despediu dos telespetadores da SIC. Com o vínculo com a TVI a começar em setembro, a “loira da Malveira” deve tirar as habituais férias de agosto no Alentejo, na zona de Vila Nova de Milfontes, ao lado da família.

Quanto ao futuro… esse é quando (e como) Cristina Ferreira quiser.