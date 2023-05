Suécia ganha Eurovisão, Portugal em 23.º lugar

A Suécia venceu na noite deste sábado a 67.ª edição do Festival da Eurovisão. Portugal ficou em 23.º lugar. “Tattoo”, de Loreen, da Suécia, confirmou as expetativas – e as apostas – e venceu na noite deste sábado a 67.ª edição do Festival da Eurovisão, com 583 pontos, seguida de “Cha Cha Cha”, de Käärijä, em representação da Finlândia (526 pontos) e “Unicorn”, de Noa Kirel, de Israel (362), numa noite em que o sistema de votação regressou ao sistema clássico, com 50 por cento dos votos do público e o restante para os jurados (votaram 37 países).

Portugal, com “Ai Coração”, de Mimicat, ficou em 23.º lugar, com 59 pontos. Nos votos dos países que compuseram o júri, o nosso país ficou, inicialmente, na 18.ª posição, com 43 pontos. A pontuação mais alta foi dada a Mimicat pela Grécia – dez pontos.



Quanto à atuação portuguesa, a intérprete subiu ao palco em segundo lugar entre as 26 canções e o cenário “despido” da primeira semifinal manteve-se, com o “staging” a alternar entre luzes vermelhas e brancas e nem um vislumbre do sofá com que ganhou o Festival da Canção, em março passado. A escolha já tinha motivado milhares de críticas, pela ausência de “leds” ou “fireworks”, com a estação pública a informar que “a atuação da intérprete foi desenhada pela própria artista em colaboração com a restante equipa e da equipa RTP” com “simplicidade, elegância e modernidade”.



No visual escolhido, além do coração de Viana, que já tinha usado na primeira semifinal, a cantora de Coimbra apresentou neste sábado dezenas de imagens de Nossa Senhora de Fátima – ou não fosse 13 de maio -, e brincos “pomba vermelho” da coleção de Ana Moura. O vestido foi desenhado por Dino Alves e o “styling” foi concebido por Manuel Salvador.



Luxemburgo de volta à competição