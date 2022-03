“Super-Baião” celebra um ano e bate os programas da concorrência

A celebrar um ano de emissões, o programa “Olhó Baião!” conseguiu o melhor resultado de sempre desde a estreia, em fevereiro de 2019.

Neste sábado, o formato conduzido por João Baião alcançou 19 por cento de “share”, com uma vantagem de sete pontos para a concorrência no mesmo horário, nomeadamente frente à emissão especial da TVI com o “Você na TV!”, conduzido, excecionalmente, por Isabel Silva e o “Conta-me Como És”, de Fátima Lopes.

Com uma versão alargada e recebendo os atores que integram o núcleo do lar na novela “Nazaré”, na faixa das 12h, “Olhó Baião!” reuniu a preferência do público com mais de oito pontos de diferença, conquistando 21.7 de “share” contra 13.3 do 2.º classificado no mesmo horário.

Já a TVI, segundo o site especializado “Zapping”, obteve com o “Você na TV! Especial” uma audiência média de 1.9 e um “share” de 12 por cento, que chegou aos 15,8, por volta das 11 da manhã.

Curiosamente, Ruy de Carvalho esteve quase em simultâneo na SIC e na TVI: o ator de “Nazaré” participou ao vivo no terceiro canal e numa entrevista gravada na estação de Queluz de Baixo.

À tarde, e ainda segundo o “Zapping”, a liderança foi para a estação de Nuno Santos com o “Somos Portugal”: o programa teve 15.5 por cento de “share”.