Super Bowl joga-se na TVI

A 2 de fevereiro, o melhor do futebol americano é na TVI. Em direto a partir das 23h30, o jogo da final da liga de futebol americano (NFL) vai opor os San Francisco 49ers e os Kansas City Chiefs.

Pela primeira vez, a TVI numa parceria com a Eleven Sports, leva a todos os portugueses as emoções da 54ª edição do Super Bowl. O evento que é acompanhado, todos os anos, por mais de 100 milhões de espectadores em todo o mundo tem lugar, este ano, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Florida, nos Estados Unidos.

O Super Bowl é atualmente muito mais que um evento desportivo, tendo bem patente a vertente de entretenimento e espetáculo. Na edição de 2020, Demi Lovato irá entoar o Hino Nacional dos EUA antes da partida, enquanto Jennifer Lopez e Shakira vão partilhar o palco no Halftime Show, um espetáculo musical entre o 2º e 3º quartos do jogo.

Este é o segundo evento desportivo com maior audiência em todo o mundo, logo atrás da final da Liga dos Campeões (UEFA), também com transmissão na TVI.

