Surfistas prestam homenagem a Pedro Lima

Frederico Morais e diversos surfistas que participam na Liga MEO Surf prestaram uma última homenagem a Pedro Lima, que morreu aos 49 anos na praia do Abano, no Guincho.

O amor do ator pelo surf era do conhecimento público. A última publicação no Instagram foi referente ao arranque do campeonato nacional da competição. Por isso, os concorrentes fizeram um tributo ao intérprete.

No perfil da referida rede social, a Associação Nacional de Surfistas publicou um vídeo em que ficou registada a cerimónia de homenagem a Pedro Lima, que perdeu a vida este sábado.

Lembre-se que Pedro Lima morreu na praia do Abano, no Guincho, e as autoridades admitem a possibilidade do ator se ter suicidado. Isto porque o intérprete enviou mensagens de despedida a amigos.

Além dos surfista, também diversas caras conhecidas como a atriz Fernanda Serrano, o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, o diretor de Programas da TVI, Nuno Santos, entre outras.

