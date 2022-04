Surpreendida pela filha e elogiada por Daniel Oliveira: o dia de aniversário de Andreia Rodrigues

Andreia Rodrigues completa 38 primaveras esta segunda-feira, 11 de abril, e o dia não podia ser mais especial, com os parabéns da filha e do marido.

A apresentadora foi surpreendida em direto pela filha e ainda recebeu uma declaração pública do marido, Daniel Oliveira.

Foi durante a emissão do matutino “Casa Feliz”, conduzido por Diana Chaves e João Baião que Andreia Rodrigues recebeu um vídeo da sua filha Alice e da sua mãe e avô.

“Desejo que tenhas um dia muito feliz, cheio de coisas boas e dizer-te que és uma filha, uma mãe, uma mulher, uma amiga espetacular e que tenho muito orgulho em ti, amo-te muito”, disse a Paula Rodrigues, mãe da comunicadora.

De seguida, Andreia Rodrigues recebeu um desenho da pequena Alice, de três anos, e um vídeo gravado por Daniel Oliveira, no qual a filha mais velha explica o desenho: “Gosto da mamã do tamanho do céu, do mar, da praia, das folhas, do céu”.

“Oh meu amor, a mamã também gosta de ti do tamanho do mar, das flores, da praia, do céu e de tudo”, atirou a apresentadora de seguida.

De notar que o casal tem ainda uma filha mais nova, Inês.

Daniel Oliveira também não conseguiu deixar passar a data em branco e no Instagram deixou uma mensagem à companheira: “Cada vez mais linda! Parabéns, meu Amor!”.

Nas redes sociais Andreia Rodrigues aproveitou ainda para agradecer todo o carinho que recebeu.

“38! E comecei o dia, em festa, numa ‘Casa Feliz’ , com muitas surpresas! Este último ano foi repleto de emoções, dúvidas, certezas, sonhos, perdas e conquistas. É isto a vida. Rir, chorar, celebrar, recuar, avançar. Agora, é tempo de continuar a trilhar o caminho que a vida tem para mim, mas também aquele que sonhei e que passo a passo me propus a conquistar”, começou por escrever.

“E será um caminho com toda a certeza cheio de amor, com os meus amores. Sou grata por cada um deles, são o melhor que a vida me podia dar, as minhas filhas, o meu marido, a minha mãe, avós, os meus cães…a família…onde estão os amigos! E tenho amigos incríveis. Mesmo! As pessoas, as relações, com saúde e amor, serão sempre o mais importante! Que comece mais uma volta ao sol!”, rematou.