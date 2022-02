Surpresa: “Dia de Cristina” muda de cenário: “A energia certa chegou”, garante apresentadora

Uma manhã inédita: o “Dia de Cristina” está a sofrer alterações e a apresentadora da TVI admite que “hoje não será feito como estava programado”.

Os telespetadores do quarto canal foram apanhados de surpresa esta manhã com o “Dia de Cristina”, ou melhor, com a “falta dele”. É que o formato semanal da diretora de Ficção e Entretenimento da TVI está a sofrer “mudanças”, como anunciou Cristina Ferreira ao início desta manhã.

Por isso, o formato está a ser emitido em direto a partir do estúdio do programa de Manuel Luís Goucha, “Você na TV!”.

“Nada é por acaso, hoje não vamos conseguir fazer o ‘Dia de Cristina’ como tínhamos programado”, começou por informar a comunicadora, para justificar: “Mas estamos a mudar tudo!”

“Hoje é o dia que estou mais feliz, devo confessar, porque a partir de agora a energia certa chegou. Tenho 70 pessoas a mudar de sítio. Não vamos conseguir fazer no cenário da Cristina mas esperem, nós estamos a chegar”, concluiu Cristina Ferreira.

Ainda não há mais informações sobre o que se terá passado. Recorde-se que o cenário de “Dia de Cristina” foi considerado “megalómano” por alguns críticos e que a comentadora defendeu que até a homóloga norte-americana Ellen Degeneres ficaria surpreendida com o “tamanho” do seu “plateau”.

Felisbela Lopes, especialista em estudos televisivos, referiu, há uma semana, à N-TV, que as audiências mais baixas à tarde no “Dia de Cristina” – que chegou a perder para a RTP -, poderiam ter a ver, também, com o cenário que considerou “pouco acolhedor” para os telespetadores, sublinhando que “nem sempre o maior é o melhor”.