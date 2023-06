Surpresa: Pedro Teixeira e Sara Matos acabam de anunciar a separação

Pedro Teixeira e Sara Matos acabam de anunciar a separação com um texto em comum publicado nas redes sociais.

É a notícia do dia entre os famosos: Pedro Teixeira e Sara Matos acabam de anunciar que vão seguir caminhos separados.

Os dois atores, que iniciaram uma relação há vários anos e se separaram de Cláudia Vieira e Lourenço Ortigão, respetivamente, para ficarem juntos, afirmam que estão separados.

“O Pedro e eu decidimos, neste momento, viver as nossas vidas em separado”, acaba de referir o casal em comunicado, Os dois atores são pais do pequeno Manuel.

Recorde-se que, há dias, Sara Matos deu uma entrevista à N-TV na qual falou, apenas, dos seus projetos profissionais e do pequeno “Manelito”.

“Ele já diz: ‘mamã não saias de casa’. Ainda bem que o diz! Já está na creche desde março, desde que acabei a novela, adora e é super-comunicativo”, assegurou a artista.

Com o filho, o teatro e a televisão, Sara Matos não se considera uma “super-mulher”: “Muito pelo contrário. Sou apaixonada por aquilo que faço e por esta nova versão de ser mãe. Nem sequer me identifico com uma ‘super-mulher’, é um idealismo que para mim não faz sentido. Tentamos ser o melhor de mim todos os dias”, disse ao nosso “site”.