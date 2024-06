Surpresa: Rita Pereira está grávida pela segunda vez

Rita Pereira revelou esta sexta-feira, 21 de junho, que está grávida pela segunda vez. O anúncio foi feito de forma original.

“É isso mesmo, vem aí mais um Pereira Lalung”, escreveu Rita Pereira na legenda de um vídeo original, onde o filho mais velho, Lonô, de quatro anos, surge a completar tarefas como trocar a fralda ou dar de biberão a um peluche.

O anúncio chega poucos meses depois de Rita Pereira ter terminado as gravações do remake de “Dona Beja”, que a obrigaram a passar meio ano no Brasil.

A atriz, de 42 anos, não escondia o desejo de voltar a ser mãe. “Deixei de tentar ser mãe de novo para fazer a ‘Dona Beja’, portanto priorizei o meu trabalho. Agora estou a deixar que o destino decida se vai acontecer ou não”, disse, em entrevista à revista “Caras” em maio deste ano.