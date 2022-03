Susana Dias Ramos afirma que comportamento de Mafalda Matos no BB é “perigoso”

Susana Dias Ramos não se conteve na hora de criticar Mafalda Matos devido aos rituais que realiza dentro da casa do “Big Brother Famosos”, na TVI.

Foi durante o “Extra”, desta terça-feira, 8 de março, que a comentadora e psicóloga se referiu ao comportamento da atriz como “grave e perigoso”, pedindo à produção do programa para intervir.

“A Mafalda está a mexer no que não deve e é aqui que devo deixar ficar uma ressalva muito grande. Ela pode ser terapeuta holística, pode ser o raio que a parta, mas não deve mexer no subconsciente das pessoas da forma que está a fazer”, começou por dizer a psicóloga.

“Esta ‘namastreta’ que ela levou para ali e que todos os dias faz reuniões, mexe no subconsciente das pessoas e no aparelho psíquico das pessoas, e usa expressões como ‘na Psicologia’”, atirou, de seguida, acrescentando: “Na Psicologia, vírgula! Os psicólogos são aqueles que, como eu, se licenciaram e decidiram mais tarde exercer uma profissão dentro da área. Isto não é Psicologia, a Psicologia é uma ciência. Isto é uma paraciência, é aquilo que lhe quiseres chamar”.

Susana Dias Ramos recordou os ataques de ansiedade de Sara Aleixo e de Bruna Gomes e referiu que não são as únicas com fragilidades dentro da casa. A terapeuta afirmou que Daniel Kenedy “está extremamente sensibilizado”, bem como Marie que demonstra estar “extremamente fragilizada” ao contar coisas que, “se calhar, nem ela própria está a exteriorizar desta forma e a magoar a família cá fora”.

“O que a Mafalda está a fazer ali dentro é levantar todas as dores que as pessoas têm para não fazer nada com isso. Aquilo que ela está a fazer é mexer no caldeirão de sentimentos das pessoas, tirar esses sentimentos, mostrá-los ao público e depois não faz nada com isto. Ninguém ‘esmifra’ os sentimentos só por divertimento, que é o que ela está a fazer”, disse ainda.

A comentadora deixou um apelo: “Peço, por favor, aos psicólogos da casa que lhe ponham um freio, porque o que ela está a fazer é grave e perigoso. Está a mexer nas porcarias e depois não sabe o que fazer com elas e não controla nada”.