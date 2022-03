Susana Pinto integra equipa do “Esta Manhã” da TVI: “Vou entregar a Carteira Profissional”

Susana Pinto é a repórter de serviço do “Esta Manhã”, o novo programa de “infotainment” da TVI. A comunicadora vai entregar a Carteira Profissional de Jornalista por, muita vezes, “tocar” a linha do Entretenimento.

Ela não para. Depois de ter apresentado à TVI o projeto “Portugalando” – no qual vai dar a volta a Portugal em reportagem -, Susana Pinto está, em simultâneo, no “Esta Manhã”, o programa das sete da TVI que se estreou na passada segunda-feira e que conta ainda com Nuno Eiró, Sara Sousa Pinto, Iva Domingues e Pedro Carvalhas.

O programa, que mistura Informação e Entretenimento – uma “moda” enraizada, há anos, nos Estados Unidos, por exemplo, mas menos usada em Portugal -, já lidera há alguns dias no seu horário.

“Não era um projeto que estivesse à espera, porque tinha apresentado o ‘Portugalando’, que está aprovado, em grelha e que vai ser começado a gravar assim que a pandemia o permita”, começa por dizer Susana Pinto à N-TV. “O Anselmo Crespo, quando falou comigo, deixou-me surpreendida. Não posso deixar de agradecer porque em televisão já há poucos projetos que possamos acompanhar desde o início com esta força, esta dinâmica e dimensão, porque é uma aposta inovadora”.

A comunicadora acabou por aceitar o desafio. “A proposta que eu fiz foi: eu quero muito estar presente, mas tenho o ‘Portugalando’, que era o meu grande projeto. Quando estiver a gravar o ‘Portugalando’ vou estar em direto para o ‘Esta Manhã’, para descentralizar. Ou seja, vamos adaptar os recursos do ‘Portugalando’ ao ‘Esta Manhã’. Porque nós temos coisas maravilhosas em Portugal, são tantas coisas diferentes, queremos dar a conhecer o que existe de forma genuína e honesta”.

Em Portugal, os telespetadores estão, ainda, habituar-se a um programa que junta Entretenimento e Informação. “Acho que as pessoas vão acabar por se habituar. O público é de hábitos, mas vai chegar lá. Não queremos por as pessoas muito a pensar, mas que elas acordem aos poucos, damos um pouco de Informação e e Entretenimento, para que as coisas não se atropelem, mas que se complementem”, acrescenta, para dar uma novidade: “Vai ser um desafio juntar Entretenimento e Informação e, por isso, vou entregar a minha Carteira Profissional de Jornalista, porque o entendo e para estar mais à vontade com os temas. A seriedade das notícias vai estar sempre em cima da mesa, não vamos deixar de ser objetivos e isentos”.

E, entre Entretenimento e Ficção, para que lado pende a balança de Susana Pinto? “Eu sou o hibrido”, diz, com um sorriso. “Sempre estive no limbo entre o Entretenimento e a Ficção. A linha é muito ténue e tocar na linha e não passar… cada pessoa tem a sua característica. Está na altura de explorar isso da melhor forma e ser um complemento para a Informação. Na Informação e no Entretenimento contamos histórias e eu gosto de conhecer pessoas e de contar histórias. Sou uma mais-valia na rua e nesta parte do Infotainment”, remata a repórter da TVI.