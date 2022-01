Susto: filha de infuenciador digital passa 24 horas internada sem saber diagnóstico

Miguel Somsen, conhecido influenciador digital e profissional da TVI, teve um final de ano para esquecer, com a filha internada mais de um dia. Os médicos chegaram à conclusão que era uma apendicite e Amália foi operada com sucesso.

É uma das vozes mais ouvidas nas redes sociais, particularmente no Facebook, nomeadamente pela forma, muitas vezes humorística, como retrata os temas da atualidade e foi com preocupação que muitos fãs se aperceberam, nos últimos dias do ano, que Amália, filha de Miguel Somsen, tinha sido internada, numa primeira fase sem se perceber o diagnóstico, como o também “copywriter” da TVI escreveu no passado dia 28 de dezembro.

“A minha filha está internada num hospital há 24 horas e até agora nenhum dos médicos descobriu a causa daquelas terríveis dores na ‘zona da fossa ilíaca direita’. Estou a um passo de ameaçá-los: ‘Se não me derem um diagnóstico já, eu vou perguntar às redes sociais o que é que a minha filha tem, porque aposto que as redes sociais vão ter uma resposta e descobrir logo a cura!”, começou por escrever o comunicador no Facebook no dia 28 de dezembro, à noite, obtendo quase 1,5 mil reações e perto de 900 comentários.

O autor do recente “Resumo do Ano Para Totós” – a que se seguiu ao habitual resumo mensal -, acabou por descansar os milhares de seguidores na manhã do dia seguinte, 29 de dezembro, com uma imagem da filha, sorridente.

“‘Afinal era o apêndice, que acabámos por remover’. A Amália foi vista pela pediatria, pela radiologia, pela ginecologia, pela cirurgia, e até pelo escrutínio clínico das redes sociais, mas só mesmo uma intervenção cirúrgica pouco invasiva, a que hoje dão nome de ‘laparoscopia’, desvendou o mistério: afinal era o apêndice, que eles acabaram por remover”, contou Miguel Somsen.

“Ainda pensei em perguntar aos cirurgiões se, ao lado do apêndice, não teriam encontrado o par daquelas meias que a miúda perdeu uma semana depois de estrear; mas, no meio de tanto stress e agonia, reservei o sarcasmo para mim próprio”.

“De qualquer forma, aprendi uma lição: para a próxima evito a pediatria, a ginecologia e a cirurgia, e salto logo para as redes sociais. Não foram elas que salvaram a minha filha, mas foram elas que me salvaram a mim, acrescentou o “copywriter” da TVI.

“Obrigado a todos pelas mensagens de apoio que recebi durante a noite, vocês foram incríveis. Mas agora gostava de ver metade desse vosso entusiasmo na demanda do tal par de meias que a minha filha entretanto perdeu” brincou, a concluir.