T-shirt de Rita Ferro Rodrigues com o IPO esgota em 24 horas

Em menos de 24 horas, a t-shirt “Examina-as”, uma parceria entre Rita Ferro Rodrigues com o IPO – Lisboa, desenhada pelo ilustrador e tatuador Hugo Makarov, esgotou. A peça foi criada com o objetivo de alertar para o cancro da mama e o valor reverte integralmente para a instituição.

Muitas foram as personalidades nacionais que aderiram ao apelo, o que contribuiu para o passa palavra da campanha, tornando-a num sucesso.

“A Rita e o Hugo criaram uma t-shirt que, com o patrocínio do Seventh Brunch, homenageia todas as mulheres que passam ou passaram por um cancro de mama mas, sobretudo, que simboliza a importância de que a mulher dê prioridade à sua saúde, não descurando as consultas regulares, estando atentas ao corpo e fazendo o auto exame da mama com frequência”, lê-se em comunicado enviado às redações.

O IPO – Lisboa ajuda, todos os dias, centenas de utentes que se encontram em situações vulneráveis, “representando um lugar de cura, esperança e vida par todas”.