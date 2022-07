Taís Araújo: “Escala-se o Ricardo Pereira para as novelas sem se pensar que ele não é brasileiro”

A atriz esteve em Portugal para assistir à cerimónia do Emmy Internacional e falou sobre a amizade com o ator, que anunciou que se vai casar novamente com a mulher, Francisca Pinto Ribeiro.

Taís Araújo passou alguns dias em Portugal, onde assistiu à cerimónia do Emmy Internacional, no Castelo de São Jorge, em Lisboa. A atriz brasileira conheceu Rita Pereira no evento e, depois de elogiada, retribuiu o carinho à “Maria” da novela da noite da TVI “Viver a Vida”.

A ligação a atores portugueses não se fica por aqui, já que Taís é uma das melhores amigas de Ricardo Pereira, um ator radicado há mais de duas décadas no Rio de Janeiro. À N-TV, a intérprete brasileira falou da amizade que os une, ainda sem saber que o artista iria anunciar novo casamento com Francisca Pinto Ribeiro, com quem está casado há 12 anos – Ricardo recebeu o pedido no alto do Cristo Redentor e deu imediatamente o “sim”…

Além de amigos, os dois artistas estão a trabalhar juntos, pela primeira vez, numa novela, “Cara e Coragem”, na qual Taís Araújo interpreta duas sósias. “Sou muito amiga do Ricardo e da Francisca. Mas nunca tínhamos trabalhado juntos!” lembra a intérprete, na sala do hotel onde ficou instalada em Lisboa.

“Sou tão íntima deles há tanto tempo, mesmo antes de termos filhos. Ainda há pouco tempo estive a ver com a Xica a imagem de nós grávidas, o meu filho tem a mesma idade que o dela”, acrescenta: “É uma delícia trabalhar com o Ricardo, ele é muito engraçado. Eles estão a falar connosco e é como se fossem brasileiros, mas entre eles é só português, a mesma coisa com as crianças, eles vão mudando o sotaque e é muito interessante”.

A atriz elogia o amigo, agora profissionalmente. “Hoje o Ricardo é escalado para as novelas sem se pensar que ele não é brasileiro. Ele é ator e ponto final!”.

Sobre Portugal, onde esteve poucos dias, as melhores referências. “Aqui dá-me muita vontade de comer, não sei explicar. É um país que está cada vez mais lindo e amo andar a pé pelas ruas. Já tinha vindo em novembro e passámos dias lindos de sol”. E desabafa: “Agora, no verão, é muita delícia e eu estava a gravar a novela e só dizia que queria dar um respiro em Lisboa!”

No Brasil, a par do ator Cauã Reymond, a atriz é uma das ativistas pelo empoderamento feminino. “É uma missão muito forte para que haja equidade entre os géneros, é preciso batalhar por várias coisas. Mas está a acontecer. São desejos de mudança, muito batalhados pelas mulheres com alguns homens aliados”, refere.

No pequeno ecrã, há muito que o sexo feminino tem um papel de destaque nas novelas. Mas hoje será mais fácil? “Não dá para dizer que é mais fácil agora, sempre houve mulheres poderosas no meu tempo. Não é só uma questão de trabalho e de oportunidades, é a forma como o mercado as encarava e como eram tratadas. Isso também faz parte do desenvolvimento social em prol da igualdade do género”.

Finalmente, um balanço das personagens que interpreta em “Cara e Coragem”. “Desempenho duas sósias, a ‘Clarisse’, que é uma empresária e a ‘Anita’ que é terapeuta. Isso é um desafio gigantesco, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade de brincar, de fazer duas personagens tão diferentes”.

No início, os nervos foram muitos. “Fiquei tão nervosa quando fiz as duas na mesma cena, não conseguia estar lá! É porque é inédito para mim. Nunca fiz nada parecido durante uma novela inteira”.