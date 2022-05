Tal pai tal filho: já viu os abdominais de Cristianinho?

Cristiano Ronaldo mostrou-se ao lado do seu filho mais velho, Cristianinho. Os dois surgem apenas em roupa interior a mostrar os abdominais.

O futebolista, de 37 anos, partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia antes de começar a fazer a sua recuperação física numa sessão de crioterapia. O atleta contou com a companhia do filho.

“Tempo de recuperação com o meu rapaz”, escreveu Cristiano Ronaldo.

O filho mais velho do craque mostrou sair ao pai ao surgir com um corpo definido como Cristiano Ronaldo. Na secção de comentários, rapidamente, Elma Aveiro, uma das irmãs do jogador, comentou o momento entre pai e filho. “Riquezas da minha vida”, atirou.

Além do primogénito, o atleta também é pai de Alana e Bella, que são fruto da relação amorosa com Georgina Rodríguez, e ainda os gémeos, Eva e Mateo, que nasceram com recurso a gestação de substituição.