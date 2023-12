Tânia e Malato fazem companhia aos telespetadores no último dia do ano

Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato vão fazer companhia aos telespetadores da RTP1 na última noite do ano.

Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato são os anfitriões deste programa especial de fim de ano, no qual a RTP1 vai dar conta dos preparativos para as festas de passagem de ano e todas as tradições.

A dupla de apresentadores vai, também, recordar o que mais marcou 2023 e dar dicas de moda, decoração e cozinha para fazer companhia aos telespetadores.

A RTP1 promete que “não vão faltar os momentos musicais para completar esta grande festa”.