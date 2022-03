Tânia Ribas de Oliveira assinala um ano do programa “A Nossa Tarde”

View this post on Instagram

22 de Abril. A Nossa Tarde comemora hoje um ano de vida! De tanta vida que por lá passou, de tantas vidas que já viveu. Este programa de televisão é fruto de muitos sonhos, de muito amor, de muita entrega. Um ano com centenas de convidados, de músicos, de receitas de cozinha, de surpresas, de reportagens (as minhas e as dos meus queridos @inescarranca.rtp e @tiagogoesferreira ). Uma equipa unida, que se soube sempre adaptar às mudanças. Sei que A Nossa Tarde tem feito companhia a milhares e milhares de pessoas um pouco por todo o mundo e agradeço de coração cada mensagem de agradecimento. Eu é que devo agradecer: Obrigada. Obrigada por ter estado sempre desse lado a sorrir e a emocionar-se comigo. Obrigada à Direção de Programas, ao José Fragoso em particular, que depois de me ter lançado o desafio de apresentar o programa da tarde da RTP a solo, se envolveu nos conteúdos que eu e a Pilar @pilisboami lhe apresentávamos todos os dias, dando-lhes forma “a vossa alegria é contagiante” – não esqueço. Obrigada à @marisaliz , ao @tiagopaisdias, ao @alfredocosta e à @dianalucasmusic pelo genérico mais bonito! E obrigada à minha equipa tão bonita e a todas as pessoas que contribuíram e contribuem para o sucesso do programa. ❤️ A Nossa Tarde é o seu lugar!