Tânia Ribas de Oliveira comemora quatro anos do programa “A Nossa Tarde”

A apresentadora Tânia Ribas de Oliveira recorreu às redes sociais para assinalar os quatro anos do programa “A Nossa Tarde”, da RTP1.

O programa “A Nossa Tarde”, da RTP1, estreou há quatro anos e, na véspera do aniversário, a apresentadora Tânia Ribas de Oliveira conduziu uma emissão especial, em estúdio, que contou com atuações do Rancho Folclórico Velhas Guardas do Folclores de Fazendas de Almeirim, Nel Monteiro e José Malhoa.

Em comunicado divulgado pela agência “Glam”, pode ler-se que o programa de aniversário contou, também, com transmissão de norte a sul do país e vários artistas queridos do público.

Nas redes sociais, Tânia Ribas de Oliveira partilhou uma imagem para assinalar a data especial.

“22/4/2023 – 4 anos de emissões diárias! Que privilégio ser o rosto à frente de uma equipa que tanto me orgulha! Obrigada a todos os fiéis telespectadores! Obrigada pelo carinho. Pelo Amor. Parabéns, A Nossa Tarde! Fazes-me feliz”, escreveu na legenda da publicação.

Pelo programa já passaram personalidades influentes, das mais diversas áreas, e “dezenas” de telespectadores “com histórias e experiências inspiradoras”.