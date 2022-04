Tânia Ribas de Oliveira vê regresso ao pequeno ecrã adiado devido à seleção

Tânia Ribas de Oliveira viu o seu regresso ao pequeno ecrã com “A Nossa Tarde”, da RTP1, adiado, devido ao desempenho da Seleção Nacional de Futsal no Campeonato do Mundo.

A apresentadora vai ter de esperar mais um dia para voltar às tardes da estação pública. É que Portugal venceu a Sérvia nos oitavos de final do Mundial e, esta segunda-feira, jogam-se os “quartos”.

Posto isto, a comunicadora alertou os admiradores de que está tudo preparado para o formato ir para o ar esta terça-feira.

“Perante a vitória de Portugal no futsal, ‘A Nossa Tarde’ regressa na terça-feira! Segunda-feira, há jogo na RTP! Estamos prontos, serenos, felizes e no nosso caminho! E cheios de cor”, pode ler-se.