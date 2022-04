Tânia Ribas de Oliveira vai oferecer prémios antes do Natal

Com o Natal a aproximar-se, Tânia Ribas de Oliveira vai oferecer prémios às famílias através do seu projeto digital “O Nosso T2”.

A apresentadora do programa das tardes da RTP1 “A Nossa Tarde” está a oferecer prémios a todas as pessoas que participarem no passatempo que está a decorrer no seu blogue esta semana.

“O Nosso T2” trata-se de um projeto digital da autoria da Tânia Ribas de Oliveira, criado a pensar num público familiar.

É um espaço de partilha de dicas para os pais de crianças, planos de atividades e eventos para as crianças, bem como receitas para toda a família ou orientações de psicologia infantil.

Fora do pequeno ecrã, além de se dedicar ao seu blogue “O Nosso T2”, Tânia Ribas de Oliveira também escreve livros infantis.