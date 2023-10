“Taskmaster”: Áurea é a próxima convidada do programa

O programa “Taskmaster” anima as noites de sábado na RTP1 e a cantora Áurea é a próxima convidada do formato.

“Taskmaster” anima as noites de sábado no primeiro canal. O programa, conduzido por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, regressou aos ecrãs da RTP1 para fazer companhia aos telespetadores nas noites de fim de semana com o elenco composto por Cândido Costa, Madalena Abecassis, Wandson Lisboa e Gabriela Barros.

A cada episódio do formato, um convidado marca presença para se juntar ao elenco. No próximo episódio do programa, mais uma celebridade irá interagir nos jogos. “Mais um episódio, mais uma grande convidada. Áurea, sábado à noite, no ‘Taskmaster’!”, lê-se na página oficial do programa.

No último episódio do “Taskmaster”, a atriz Patrícia Tavares foi a celebridade convidada a participar nos desafios.