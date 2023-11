“Taskmaster” termina este sábado. Saiba quem é o convidado da final

A temporada de “Taskmaster” está na reta final e para o próximo e último episódio do programa, João Paulo Rodrigues é o convidado.

Aos sábados à noite, na RTP1, já é comum ter mais um episódio de “Taskmaster”, para fazer companhia aos telespectadores e animar as noites no final de semana. Contudo, o episódio deste sábado, 11, será o último por uns tempos. A terceira temporada chega ao fim este final de semana.

A cada episódio do formato, um convidado marca presença para se juntar ao elenco. No último episódio, o convidado foi o jornalista Carlos Daniel. Na próxima edição do programa, mais uma celebridade irá interagir nos jogos. “João Paulo Rodrigues vem encerrar esta grande temporada! A grande final do ‘Taskmaster’ é este sábado e promete, como sempre, grandes momentos e muitas gargalhadas!”, lê-se na página oficial do programa.

Apesar da terceira temporada terminar, uma quarta vem a caminho. A informação foi confirmada pela página oficial do formato nas redes sociais. O elenco também já é conhecido.

Dos nomes da terceira temporada, apenas Cândido Costa e Madalena Abecassis mantêm-se. Neste caso, Gabriela Barros e Wandson Lisboa são substituídos por Toy, que regressa ao formato, e Carolina Deslandes, que irá estrear-se no programa.