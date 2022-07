Tatanka revela o maior desgosto da sua vida

Tatanka foi o entrevistado do programa “Alta Definição”, deste sábado à tarde, na SIC, e revelou o maior desgosto da sua vida.

Daniel Oliveira recebeu Tatanka para uma conversa, que foi transmitida na SIC, no programa “Alta Definição”, neste sábado à tarde.

O músico, que, com os The Black Mamba, participou no Festival da Eurovisão, no ano passado, e é um dos jurados do programa “Ídolos”, que tem a final marcada para amanhã, revelou o maior desgosto da sua vida: a sua mãe nunca o viu cantar. Foi o pai quem lhe deu a notícia da morte da progenitora.

“Foi o meu pai que me disse. É um duro golpe”, referiu a Daniel Oliveira. “Esse é um dos maiores desgostos que eu tenho”, acrescentou.

“Recuperei e passei de ano, mas acho que os professores tiverem pena de mim, não sei se tinha notas para passar”, admtiu Tatanka.