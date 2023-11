Taylor Swift convida família de fã que morreu para assistir ao concerto

Ana Clara Benevides morreu no concerto de Taylor Swift no Rio de Janeiro, Brasil. A família da jovem foi convidada a assistir ao espetáculo em São Paulo.

O primeiro concerto de Taylor Swift, no âmbito da “The Eras Tour”, no Brasil foi marcado pela trágica morte de Ana Clara Benevides. A jovem, de 23 anos, sofreu duas paragens cardiorrespiratórias, devido às altas temperaturas, e acabou por não falecer antes do início do concerto no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro.

A cantora norte-americana mostrou-se, desde o início, bastante incomodada com a situação. Para o último concerto da digressão em solo brasileiro, que aconteceu este fim de semana no Allianz Parque, em São Paulo, Taylor decidiu convidar a família da vítima mortal.

Os familiares de Ana Clara Benevides levaram t-shirts com a cara da jovem estampada e posaram ao lado da intérprete de “Love Story” nos bastidores do espetáculo. A imagem está ser difundida por vários meios de comunicação brasileiros.