Televisão em choque com morte de repórter de imagem

Figuras públicas reagiram publicamente à morte de Fernando Faria, repórter de imagem da SIC durante mais de duas décadas.

A televisão está em choque. Morreu Fernando Faria, este sábado, em Pemba, Moçambique, aos 48 anos, e nas redes sociais multiplicaram-se as homenagens prestadas por figuras públicas que têm partilhado fotografias e homenagens.

Nuno Santos recordou “um rapaz sorriso aberto”, que “trabalhava a sério”. “Nos idos de 90 o Faria, vindo do Porto para Lisboa, entrava na Redação de Carnaxide e parecia sempre que trazia uma luz com ele”, afirmou o diretor-geral da TVI.

“Era um rapaz de sorriso aberto, mão invariavelmente na melena, e nós – muito novos também – não só não pensávamos na morte como, no caso dele, achávamos assim no subconsciente que iria viver para sempre. […] Trabalhava a sério. Era um repórter. Como muitos de nós, por muito tempo, não soube nada dele a não ser que estava em Pemba. Mas, como todos nós, nunca esqueci o Faria, dos dias mágicos de Carnaxide”, acrescentou.

Miguel Ribeiro, jornalista da SIC Notícias, recordou num texto nostálgico vários momentos que partilhou com Fernando Faria, desde “as grandes jantaradas” até aos atrasos nas reportagens.

“Gostavas de ter a casa cheia. Gostavas de grandes jantaradas, mesmo sem termos cadeiras suficientes para tanta gente. […] As noites, na nossa casa, acabavam sempre nos puffs que compraste em Moçambique. Condiziam com os quadros e as capulanas que serviam de toalha de mesa e decoração. Às máscaras de artesanato esculpidas pelo teu amigo Joãozinho, juntei-lhe as minhas cópias do Matisse e a mesa que os meus pais nos ofereceram”, começou por escrever.

“Partilhamos noites sem fim com os mesmos sonhos e ambições. Desenhamos no ar, vezes sem conta, como queríamos crescer. Partilhei noite após noite os teus slides na parede da sala, que nos faziam viajar pelo mundo, mas que terminavam invariavelmente na tua Pemba, no teu embondeiro, na praia onde um dia ias viver. A mesma praia que acabei por nunca conhecer contigo. Prometi mil vezes e outras tantas quebrei a promessa”, acrescentou.

“Chegávamos sempre atrasados às reportagens. Acordávamos tarde e demoravas mil horas no banho. Eu, cobardemente, deixava sempre as desculpas para ti. O ‘chefe’ Lemos não tinha coragem de discutir contigo por tanto te admirar. Mas ao fim do dia, todos nos olhavam com respeito por termos driblado o impossível para garantir a melhor reportagem. Mesmo que o cansaço nos consumisse, estávamos juntos, riamos muito, dávamos abraços, discutíamos, como fazem os casais ou os amigos. Tínhamos vinte e tal anos, éramos felizes assim. Partilhamos dias e noites. Anos e décadas. Quero dizer-te que fui sempre feliz ao teu lado meu querido amigo. Obrigado Faria”, completou.

“Vai meu puto, voa. Com esse sorriso de sempre e a gargalhada que não se esquece. Vai meu puto, em paz”, dedicou o ator Miguel Monteiro.

Também o subdiretor da SIC, Pedro Cruz, homenageou o profissional. “O Faria estava sempre a falar. Falava pausado, pensava sempre na palavra seguinte, mesmo que quando a fosse dizer não fizesse sentido nenhum. Mas, apesar de estar sempre a falar, o Faria nunca era aborrecido. Contava histórias, refletia sobre tudo, partilhava sentimentos e emoções, dava conselhos, estava atento”, recordou.

“O Faria era um homem grande, e bom, e generoso, e amável. Um extraordinário companheiro de trabalho, um ser humano altruísta, uma alma cheia e um espírito de aventura, de conquista, sempre pronto para enfrentar o desconhecido e arriscar”, completou.

Recorde-se que a estação privada terminou, este sábado o Jornal da Noite com uma homenagem a Fernando Faria.