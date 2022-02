Televisão pública ucraniana pede suspensão da Rússia da Eurovisão 2022

A televisão pública da Ucrânia (UA: PBC) pediu formalmente à European Broadcast Union (EBU) que a Rússia fosse suspensa, logo excluída da Eurovisão de 2022.

Mykola Chernotytsky, presidente da UA: PBC, assinou uma missiva onde refere que na sequência da invasão russa à Ucrânia, os representantes russos devem ser excluídos do festival europeu, pois mina a base da competição que pretende promover o diálogo e união entre países.

Mas as acusações não ficam por aqui e os representante ucranianos acusa ainda que a estação pública russa de “contradizer a própria ideia de serviço público ao dar apoio informativo às atividades ilegais do Kremlin que ameaçam a paz na Europa e no mundo”.

Na carta de Mykola Chernotytsky lê-se ainda que a estação pública da Rússia “tem sido o porta-voz do Kremlin e o principal instrumento da propaganda política financiada pela Rússia. Em vez de seguir os valores da EBU, estas emissoras espalham constante e sistematicamente desinformação, violam os padrões jornalísticos, espalham hostilidade e são um dos principais elementos da guerra de informação do governo russo contra a Ucrânia e o resto do mundo civilizado”.

Recorde-se que as semifinais da Eurovisão têm data marcada para 10 de maio e a final para 14 de maio, em Turim, Itália.