Televisões esquecem rivalidades e juntam-se no Emmy Internacional

A semifinal da 51.ª edição dos International Emmy️ Awards realizou-se na Madeira, na passada sexta-feira, dia 23, com a presença de personalidades do panorama da televisão portuguesa.

Por um dia, os três canais generalistas – SIC, TVI e RTP -, parecem ter esquecido as rivalidades, no capítulo das audiências, e reuniram-se na Madeira, a propósito dos Emmy Internacionais. A sessão de visionamento e votação da categoria “Melhor Atriz” (“Best Performance by an Actress”) decorreu na manhã da passada sexta-feira, dia 23, no Salão Nobre do edifício do Governo Regional da Madeira e o painel de jurados integrou mais de duas dezenas de personalidades do panorama televisivo nacional.

Numa reunião à porta fechada, representantes dos três canais televisivos generalistas portugueses – RTP, SIC e TVI – e da Globo do Brasil participaram na votação para a categoria de Melhor Atriz dos International Emmy️ Awards, os prémios de televisão mais importantes do mundo, e que distinguem anualmente os melhores de programas de televisão a nível mundial.

A lista de jurados que avaliou as performances a concurso contou com a presença de um conjunto de executivos de media dos grupos de televisão portugueses, com destaque para Pedro Morais Leitão – CEO do Grupo Media Capital, José Eduardo Moniz – Diretor Geral da TVI, Cristina Ferreira – Diretora de Programas da TVI, Margarida Vitória Pereira – Diretora Internacional da TVI e de Marina Ramos – Diretora de Comunicação e Marketing da RTP, e os Autores Helena Amaral e Rui Vilhena.

Um conjunto de atrizes e atores portugueses integrou, também, o júri: Ana Guiomar, Beatriz Barosa, Dalila Carmo, Diogo Valsassina, Jorge Corrula, José Condessa, Manuel Marques, Mariana Monteiro, Paula Lobo Antunes, Ricardo Pereira, Ricardo Sá, Rita Pereira, Sofia Grilo e Tiago Aldeia. Também a atriz brasileira Sophie Charlotte e a diretora da Globo Duda Pereira marcaram presença.

Pela primeira vez a receber uma semifinal dos International Emmy️ Awards, a Madeira acolheu a votação por iniciativa de André Sampaio (Membro e um dos cinco Embaixadores Mundiais da Academia de Televisão) que em 2016 trouxe para Portugal o evento.

O nome da vencedora do Emmy️ de “Melhor Atriz Principal”, bem como todos os premiados das restantes categorias a concurso, será anunciado em novembro, na cerimónia dos International Emmy️ Awards, em Nova Iorque.

Portugal já foi distinguido com três Emmy em edições anteriores, com as novelas “Meu Amor” (TVI) em 2010, “Laços de Sangue” (coprodução SIC/TV Globo) em 2011 e “Ouro Verde” (TVI) em 2018.