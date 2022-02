“BB2020”: Teresa e “A Pipoca Mais Doce” confrontam-se: “Perdeu a dignidade”

A ex-concorrente e a comentadora do “Big Brother 2020” estiveram frente-a-frente esta sexta-feira no “Você na TV” na sequência das críticas que foram feitas no “Extra”.

Teresa defendeu-se dos comentários que Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, proferiu durante os meses em que esteve no “reality show”. No entanto, depois de a comentadora referir que se limitou a opinar sobre as atitudes no programa, a ex-concorrente destacou que a rebaixou “ao máximo” para quem a conhece.

“Não simpatizo com a Teresa enquanto concorrente. Não simpatizo com a personalidade que revelou e não me revejo nas atitudes, muitas vezes, maldosas”, referiu a comentadora do formato da TVI.

“Teresa perdeu a dignidade”, afirmou, defendendo que a prestação de três meses do “reality show” pode marcar a reputação de Teresa. “A partir do momento em que aquilo que dizemos tem unicamente o intuito de magoar os outros e fazer com que se sintam diminuídos deixa de ser frontalidade. Acho que, muitas vezes a Teresa ultrapassou a fronteira da frontalidade e entrou no campo da má criação”, acrescentou.

Teresa sublinhou que não ofendeu ninguém dentro da casa e que os restantes jogadores podem defender-se. “Lá dentro nunca ofendi ninguém, só me limitei a falar sobre o que sentia. Não tive que me justificar nem pedir autorização a rigorosamente ninguém para fazer o que queria. Os intervenientes do jogo estão lá para se defenderem”.

Sobre a prestação no “reality show”, justifica que “era a concorrente com mais idade e se baixasse as armas no meio de tantos jovens provavelmente não resistiria”. “É um jogo legítimo e fiz aquilo que achei que era correto”.

A ex-concorrente referiu ainda que os comentários da humorista apenas deram “vontade de rir” e não a magoaram já que não deu “importância nenhuma”.