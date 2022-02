Teresa abandonou na noite deste domingo o “reality show” da TVI. Noélia, Pedro e Iury ficaram a salvo.

Ponto final na aventura. A cabeleireira Teresa abandonou, na noite deste domingo, o “Big Brother 2020”, reunindo, apenas, 14 por cento da preferência dos telespetadores da TVI.

Noélia, com 37 por cento, Iury, com 30 e Pedro Alves, com 19, continuam em jogo na mansão da Ericeira.