“Big Brother”: Teresa Guilherme arrasa Zena: “Nunca apresentaria um namorado”

Teresa Guilherme arrasou, durante a transmissão em direto deste domingo do “Big Brother – A Revolução”, Zena por esta manter uma amizade especial com Renato.

A apresentadora do “reality show” recebeu no confessionário Zena e André para falarem da sua situação amorosa. Entre vários assuntos, Teresa Guilherme quis conversar sobre a amizade que a concorrente da Madeira tem com o namorado de Jéssica Fernandes, Renato.

Quando questionada pela comunicadora se “lá fora” também anda agarrada aos namorados das suas amigas, Zena foi perentória: “Sou a mesma pessoa aqui, como lá fora. Tenho respeito pelas minhas amigas e elas sabem a minha essência”.

“Não têm muito para desconfiar. Se tiver um amigo com quem tiver muita química, como o Renato, sim eu tenho esses carinhos que não passam de amizades, nem segundas intenções”, adiantou.

Porém, Teresa Guilherme acha “incompreensível” este tipo de atitude de Zena.

“Eu nunca apresentaria um namorado à Zena, fosse ela achá-lo simpático. Se ela se abraçasse a ele como se abraça ao Renato, eu não sei o que iria acontecer à Zena. […] Se tivesse química com um namorado meu, eu não ia gostar”, prosseguiu.

