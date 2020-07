Teresa Guilherme em programa da RTP

A apresentadora é a próxima convidada de José Pedro Vasconcelos na RTP1 no programa “Depois, Vai-se a Ver e Nada”.

De rainha da televisão a santa casamenteira, o percurso da próxima convidada do “Depois, Vai-se a Ver e Nada” é longo e quase todo feito na ribalta.

Teresa Guilherme vai estar à conversa com José Pedro Vasconcelos esta sexta-feira, às 00.15 H, na RTP1 para falar do futuro e ajustar contas com o passado.

Recorde-se que, desde que foi substituída por Manuel Luís Goucha à frente da “Casa dos Segredos”, a comunicadora virou-se para a participação em casamentos, conferências e, nos últimos meses, tem ensinado a usar o YouTube de forma profissional, nomeadamente ao nível da apresentação, postura, voz, ambiente ou vestuário.