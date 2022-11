Teresa Guilherme reage à polémica de Rúben e Tatiana Boa-Nova: “Sempre houve acordos”

Teresa Guilherme reagiu à polémica que envolveu Rúben e Tatiana Boa-Nova, lembrando que as exceções no “Big Brother” já existiam há 20 anos.

A apresentadora comentou o episódio em que a dupla falou com o filho, através do jardim da “casa mais vigiada do país”. Perante a situação, a TVI explicou que deu autorização ao casal para interagir com o menor.

O público foi apanhado de surpresa com esta decisão, contudo, Teresa Guilherme não ficou muito surpreendida. “Daquilo que eu me lembro, os famosos sempre fizeram um acordo antes de entrarem nas casas”, começou por comentar à revista “TV 7 Dias”.

“Toda a gente sabe que eles têm algumas exigências, não foram os únicos. Não estou a desculpar, a realidade é que não é tão anormal assim”, acrescentou.

“Faz parte do contrato, é isto que eu posso dizer. Era assim no meu tempo, não sei como é que é agora. Não é um caso tão extraordinário assim e não é com certeza a primeira vez”, prosseguiu.

Teresa Guilherme lembrou ainda que Cinha Jardim, quando entrou no primeiro “Big Brother” (TVI), só aceitou entrar no formato se mantivesse contacto com as filhas.