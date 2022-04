Teresa Guilherme rendida às audiências do “Big Brother”: “Foram um milhão e 400 mil!”

Um dia depois de se ter estreado na apresentação do “Big Brother – A Revolução”, Teresa Guilherme celebrou esta manhã as audiências do “reality show” da TVI.

Atenta ao fenómeno das audiências, Teresa Guilherme não perdeu tempo e, a meio desta manhã desta segunda-feira, já sabia os números da estreia do “Big Brother – A Revolução”, este domingo, na TVI.

“Bom dia! Não posso estar mais feliz! Foram milhares de mensagens cheias de carinho, que recebi depois da noite mágica de ontem! Obrigada ao público que esteve connosco no arranque desta Revolução! Foram quase 1.400.000 espectadores”, congratulou-se a comunicadora.