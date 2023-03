Teresa Guilherme: “Se a Cristina continuar na TVI ficarei o resto da vida sem fazer televisão”

Teresa Guilherme voltou a ser entrevistada e, desta vez, deixou farpas a Cristina Ferreira, a propósito dos “reality shows” e da sua carreira na televisão.

Depois da conversa com Júlia Pinheiro, na SIC, Teresa Guilherme foi entrevistada por Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão para a rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar”. Foi a propósito da apresentação de “reality shows” – recorde-se que a apresentadora se notabilizou na condução do “Big Brother -, que a comunicadora enviou a primeira “farpa” a Cristina Ferreira.

Na resposta à pergunta “Preferias não fazer mais televisão para o resto da vida ou seres comentadora ou seres comentadora num ‘Big Brother’ e teres que concordar sempre com a apresentadora se não acontecia-te o mesmo que aconteceu à Pipoca?”, Teresa Guilherme afirmou: “Mesmo que eu quisesse era impossível concordar com alguém. Também não com a Cristina, não com uma pessoa que sabe menos do género do que eu”, começou por referir. “Estou a falar de ‘reality shows’, a minha carreira é longa…”, acrescentou.

A segunda “farpa” à diretora de Ficção e Entretenimento da TVI ficou para o fim: “Se ela continuar por lá ficarei o resto da minha vida sem fazer televisão!”.