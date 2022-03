Teresa Guilherme sobre Rui Pedro: “Custa-me ver um homem tratar assim meninas”

Teresa Guilherme condenou a atitude do concorrente na gala de domingo do “Big Brother – A Revolução” (TVI), após este ter gritado com alguns jogadores como Joana e Zena.

Rui Pedro está a ser acusado de “bullying” dentro e fora da casa da Ericeira na sequência de algumas discussões com Zena, Joana e, inclusive, André Abrantes. No entanto, até Teresa Guilherme se mostrou incomodada com as imagens que mostravam o jogador aos gritos com os concorrentes.

“Concordo em absoluto contigo. Não com a expulsão, porque isso é parte dos portugueses e não depende de mim. Mas para mim, mulher, custa-me muito ver um homem tratar assim meninas”, explicou a apresentadora ao ouvir o comentário de Ana Garcia Martins, mais conhecida como a “A Pipoca Mais Doce”.

“Independentemente do que o Rui seja como jogador, não pode jogar – se é isso que ele acha que está a fazer – a faltar ao respeito. A mim também me deixa indignada e triste”, acrescentou.

Recorde-se que o concorrente disse ainda à apresentadora que está “a ser mal-interpretado”.