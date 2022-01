“Big Brother 2020”: Teresa isola-se e chora na casa de banho

A concorrente do “Big Brother 2020” isolou-se do grupo e chorou compulsivamente na casa de banho depois de ter sido revelado o resultado negativo do desafio da semana.

Depois de todos os esforços, os concorrentes do formato da TVI perderam o desafio e como consequência perderem o orçamento para as compras da próxima semana. O resultado desanimou o grupo, sobretudo a líder, Teresa, que se fechou na casa de banho a chorar.

Teresa tem protagonizado vários momentos de tensão e discussões no “Big Brother 2020”. Um mês depois de ter entrado na casa mais vigiada do país, a ex-cabeleireira já se exaltou com Noélia, Hélder, Pedro Alves, entre outros.

A participante esteve mesmo perto de abandonar a competição do quarto canal, depois de o seu companheiro ter estado nos arredores da mansão da Ericeira a pedir que esta saísse do “BB 2020”.

