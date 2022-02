“Big Brother 2020”: Teresa foi vítima de uma tentativa de homicídio

Teresa contou, este domingo, ter sido vítima de uma tentativa de homicídio quando tinha dez anos. A concorrente não aguentou e foi às lágrimas durante a emissão em direto da gala do “Big Brother” (TVI).

A participante do “reality show” abriu o livro sobre o episódio que traumatizou a sua vida. Na altura, Teresa tinha 10 anos e foi confrontada por um homem, com uma foice na boa, que a ameaçou matar.

“Quando eu tinha 10 anos eu fui à escola, levava uma menina pequenina comigo. De repente uma pessoa atacou-me. Pedi à Sandra para fugir, eu estava de calças, ele não me violou, mas ele tentou matar-me. Mandou-me para cima dos picos e disse para eu fugir se não matava-me”, revelou a concorrente, contando de seguida que foi parar ao hospital com um golpe no pescoço.

Depois desta situação, Sandra homenageou a menina que estava consigo.

“Tinha medo de ir para a escola sozinha, até tinha medo de estar em casa sozinha […] A menina que vinha comigo chamava se Sandra foi para mim um anjo da guarda. Nunca disse ao meu filho que ele chama de Sandro por causa da Sandra”, confessou.

LEIA TAMBÉM: