Terminadas as férias no iate, Cristina Ferreira cumpre a rotina de fim de semana

As férias no iate de luxo terminaram e Cristina Ferreira cumpriu, este sábado, a habitual rotina de fim de semana com um passeio pela praia da Ericeira.

A desfrutar dos últimos dias de férias antes de assumir funções como diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, no próximo dia 1 de setembro, a apresentadora usou roupas e calçado desportivos para um passeio à beira mar.

“Aos recomeços”, lê-se na descrição da fotografia partilhada pela comunicadora nas redes sociais.

Recorde-se que há uma semana Cristina Ferreira embarcou num iate de luxo com Rúben Rua, Catarina Duarte e Jorge Frade, depois de passar pelo Douro, pelo Gerês e por Vila Nova de Milfontes, na Costa Vicentina.

A profissional da TVI regressou ao canal não só para ser diretora de Entretenimento e Ficção do canal mas também acionista e administradora da Media Capital.

