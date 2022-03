Terminaram as inscrições para o “Big Brother”: quase 20 mil pessoas querem participar

Terminaram, na passada sexta-feira, as inscrições para o próximo “Big Brother”, que começa em setembro. Há quase 20 mil inscritos.

Ainda se desconhece quem vai apresentar o “reality show” da TVI a partir do próximo mês – Cláudio Ramos e (ou) Manuel Luís Goucha são as hipóteses mais faladas -, mas a estação já informou que as inscrições para os participantes terminaram na passada sexta-feira.

Segundo o quarto canal, inscreveram-se quase 20 mil pessoas: em rigor, 18 mil querem participar no concurso mais famoso do mundo.

Deste total, 51 por cento são homens, 49 por cento mulheres. O Centro representa 28 por cento das inscrições, seguido do Norte, com 22, do Centro Norte, com seis, Sul, 2 por cento, Madeira 1,5 e Açores 0,1 por cento.